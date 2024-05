Fond nedlægger sig selv – medarbejderne alene om at redde kendt kunsthal

<p>Det er op ad en bakke mere stejl end Geels Bakke i modvind for medarbejderne på Gl. Holtegaard. Mens fonden bag kunsthallen er ved at nedlægge sig selv, og mens man sunder sig ovenpå en tilstandsrapport, hvis konsekvenser løber op på 17 mio. kroner, så er de tilbageværende medarbejdere på Gl. Holtegaard alene om at okse den hårde tur op ad den stejle bakke i modvind. Men de giver ikke op. Og de har en plan.</p>