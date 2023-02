Del via email

Vi noterer os, at Rudersdal Kommune ønsker at øge trafiksikkerheden og reducere trafikstøjen i Skovlyområdet i Holte med en 40 km/t-zone og flere vejbump. God idé.

Som beboere ud til den del af Borgmester Schneiders Vej, hvor der er cykelsti, og som trafikforsyner Skovlyområdet, herunder erhvervsområde, skole, plejehjem, busrute samt busterminal, ønsker vi os ligeledes mulighed for at kunne opsætte fast hegn, herunder med støjreducerende evne. Naturligvis bag en foranstående grøn hæk mod vejen.

Faste hegn bag en grøn hæk er i dag er tilladt, jf. Lokalplan 63. I praksis forhindres det dog af Skovlydeklarationen fra 1960, som stiller krav om ekstraordinært bred hæk mod lige netop denne vej. Hvorfor? Kommunens forslag til en ny Lokalplan 283 forhindrer også fast hegn mellem eksisterende boligbebyggelse og vej. Hvorfor?

Vi ønsker, at kommunen giver os som husejere mulighed for at reducere støjen fra vejen og erhvervsområdet uden urimelige og ulogiske krav.

Underskrivere

Ole Moesmann, Borgmester Schneiders Vej 6, 2840 Holte

Anne-Lene Bredmose, Borgmester Schneiders Vej 10, 2840 Holte

Peter Bredmose, Borgmester Schneiders Vej 10, 2840 Holte

Lars Hedengran Wegener, Borgmester Schneiders Vej 14, 2840 Holte

Ulrik Haagen Panton, Borgmester Schneiders Vej 34, 2840 Holte

Julie Benedikte Haagen Panton, Borgmester Schneiders Vej 34, 2840 Holte

Birgitte Blomberg, Nordre Paradisvej 40, 2840 Holte

Kristoffer Hartwig, Nordre Paradisvej 40, 2840 Holte

Christian Kaas Oldenburg, Paradisbakken 33, 2840 Holte

Lykke Ida Kaas Oldenburg, Paradisbakken 33, 2840 Holte

Yu Sun, Skovly Mark 1, 2840 Holte

Feng Wan, Skovly Mark 1, 2840 Holte