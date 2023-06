Sommer på museet: Børn skal tegne deres by

Rudersdal: Sommeren skal ned på papir og tolkes gennem børneøjne, når Mothsgården i Holte lørdag sætter gang i tegneudstillingen ’Børn tegner Rudersdal’.

Sommerferien står for døren, og på Mothsgården i Holte er de klar med flere sjove aktiviteter i ferieugerne. 24. juni begynder tegneudstillingen ’Børn tegner Rudersdal’, som helt kort går ud på, at børn, der besøger Mothsgården, inviteres til at tegne en tegning af Rudersdal på en sommerdag.

Mothsgården er klar med lækkert papir og tegneredskaber til de små kunstnere, og tegningerne kan efterfølgende afleveres i Mothsgårdens Museumsbutik, som kvitterer med en invitation til den åbningsudstilling, der finder sted 20. august klokken 13.00-15.00. Her vil alle børnenes tegninger bliver udstillet på museet.

Tanken bag udstillingen er, at museet vil stimulere børns fantasi og evne til at skabe historier. Med tegneudstillingen er det desuden ønsket at motivere børnene til at fortælle deres og Rudersdals fælles lokalhistorie.

– Tegning stimulerer børns fantasi og evner til at skabe historier – og netop historier samler vi på ved Rudersdal Museer. At få muligheden for at tegne hjælper børnene med at udvikle deres narrativtænkning og evnen til at udtrykke sig visuelt gennem fortællinger. Som museum ønsker vi at motivere og inspirere børn og unge til at opleve historien på nye måder med fokus på kreativitet, skriver Rudersdal Museer i en pressemeddelelse.

Har man ikke tid til at besøge museet, er man også velkommen til kigge ind og aflevere en tegning af ’Rudersdal på en sommerdag’.

Mothsgården byder på flere spændende sommerferieaktiviteter. Foto: Benedicte Lorenzen Foto: Benedicte Lorenzen

Naturlig kunst

Kunst er også på menuen, når Mothsgården har fernisering på Isabel S Shankles udstilling ’Connected til Naturen’ torsdag 22. juni. Om udstillingen siger kunstneren:

– Connected til naturen – Hvad er det, de gamle træer er for os? Hvad inspirerer de til? Jeg har valgt de gamle træer i Søllerød, hvor jeg er vokset op. De har deres eget sprog, hvis vi lytter. De vidner om det at vokse, ligesom os, og de skaber en forbindelse til os om, hvem vi er, og det væsentlige i at vokse, at blive ældre og stærkere i sjælen, hvis vi vælger at lære af modgang og følge håbet. Vi er connected, siger hun.

Udstillingen åbner 22. juni klokken 16.00-18.00 og kan opleves frem til 13. august.