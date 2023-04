Fuld 19-årig mistede herredømmet og kørte ind i hæk

Del via email

En beruset 19-årig mand fra Birkerød endte lørdag i en hæk, da han mistede herredømmet over sin bil.

Den berusede unge mand kørte ad Søholmsvej og skulle svinge ind ad Søvejen. Da han drejede mistede han herredømmet over bilen, fordi han ifølge sin forklaring ikke kunne dreje på rattet, og endte efterfølgende i en hæk.

Da politiet ankom, skønnede betjentene, at han var påvirket af alkohol og der blev derfor lavet en alkometertest, der viste, at hans promille var over det tilladte.

Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og taget med til Gentofte Hospital for at få udtaget en blodprøve, der skal fastlægge hans nøjagtige påvirkning.

Det oplyser Nordsjællands Politi søndag formiddag.