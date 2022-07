Del via email

Rudersdal: Klokken 21.16 tirsdag aften blev en 34-årig mand uden kendt adresse standset i Søndervangen. Han blev sigtet for narkokørsel og taget med på hospitalet, hvor der blev udtaget en blodprøve fra ham. Den skal nu analysers for at klarlægge de yderlige omstændigheder til sagen.