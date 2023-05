Debat: En løsgænger på ørkenvandring

Af Jesper Winther Andersen, formand, Rudersdal Erhvervsforening

To dage efter, at vi havde generalforsamling i Rudersdal Erhvervsforening, hvor jeg i beretningen roste kommunen for at honorere vores ønske om tættere samarbejde, læser jeg en artikel her i avisen om, at løsgænger Julie Quass har en ambition om at nedlægge Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Jeg kender ikke Julie Quass personligt og har ingen idé om, hvad der driver hende. Men måtte det ikke være mig forundt at tilhviske løsgængeren, at vi er en del i Rudersdal, som over en årrække har arbejdet på at få tættere samarbejde mellem erhvervslivet og det kommunale lag, herunder selvfølgelig både forvaltning og relevante politikere. At nedlægge det udvalg, som har været og er vores fælles arena, må jeg protestere voldsomt imod.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er overordnet ansvarlig for fire politikområder – bl.a. erhvervsudvikling. Ordet ”overordnet” er vigtigt. Man skal og kan lægge nogle linjer uden at føre kommaflytningspolitik. Det er muligt, udvalget ikke har haft så mange sager i det års tid, Julia Quass har været med. Men eventuel mangel på sager kan jo netop tages som udtryk for, at der er udstukket retningslinjer, som forvaltningen arbejder efter, og som løser en del af opgaverne, inden de bliver politiske. Et stormflodsudvalg nedlægger vel ikke sig selv, fordi det er magsvejr i en periode.

Det er i min optik et meget udemokratisk forslag at ville nedlægge udvalget. Et sandt demokrati hviler på at høre flest muligt. Ved at foreslå at lægge de erhvervsrelaterede afgørelser ind under økonomiudvalget, udvandes den lydhørhed og fokus, som kommunalbestyrelsen ellers lægger op til.

Demokratiet i sin grundform stammer fra bystaten Athen. Det var dog kun mænd over 20 år, der havde demokratiske rettigheder. Kvinder, udlændinge og slaver kunne således ikke deltage i beslutningsprocesserne. Er det den demokratiske model, Julie Quass vil genindføre, kunne jeg polemisk spørge.

”Vi skal sikre de bedste vilkår for et aktivt lokalt erhvervsliv. Vi skal hylde lokale initiativer på erhvervsfronten og bakke op om det eksisterende forretningsliv”, skrev Julie Quass’ bl.a. i sit salgsmateriale, da hun stillede op til kommunalvalget for De Konservative i 2021. Der er så sket meget siden. Fru Quass er ikke længere konservativ, og den der med de bedste vilkår for erhvervslivet har fået et skær af teatertorden over sig.

Jeg mener, der over de senere år er kommet et anderledes drive i samspillet med erhvervslivet. Jeg husker fra tidligere, at virksomheder efterlyste at blive lyttet til. Nu holder udvalget sine møder ude hos virksomhederne. Det er der glæde over. For så bliver man hørt og taget alvorligt. Man kunne næsten bruge et nøgleord og kalde det at netværke.

Vi har i Rudersdal Erhvervsforening den erfaring, at når vi inviterer Kristine Thrane, som er formand for det forkætrede udvalg, så kommer hun og stiller beredvilligt op til dialog. En dialog som går begge veje. Samme erfaring har vi med borgmester Ann Sofie Orth.

Jeg medgiver, der formentlig kan spares penge. Men det vi alt andet lige være i en relativ småtingsafdeling. Vi har udfordringer med butikslivet. Vi står overfor en nok markant arbejdsmarkedsreform. Og hvem kan med sikkerhed sige noget om flygtningesituationen, hvis krigen i Ukraine skærpes.

Jeg er fuld af forståelse for, at en løsgænger må støje lidt i krogene for at få opmærksomhed, og det er meget sympatisk at ville spare sig selv væk og spare borgerne for udgifter.

Men forslaget om at nedlægge Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er mere signalpolitik end det er fornuft.

Det mener Rudersdal Erhvervsforening.