Dømt: Narkohandler afsløret ved McDonalds

Retten i Lyngby har netop idømt Jonas Christensen fra Birkerød syv år og seks måneders fængsel for omfattende narkohandel.

Manden blev dømt for, at han i perioden fra februar til september 2021 havde solgt og været i besiddelse af i alt cirka syv kilo kokain og to kilo MDMA i Birkerød. Manden tilstod samtlige forhold i retten. Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse. Her kan man videre læse:

– Manden var en del af et større netværk, der har benyttet krypterede telefoner – kendt som ”sky-telefoner” – til salg af store mængder narkotika i Nordsjælland.

I pressemeddelelsen udtaler anklagerfuldmægtig Marcus Nymand fra anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi følgende:

– Det er første gang, at vi i Nordsjælland får dom i en sag, som bygger på bevismateriale fra sky-telefoner. Det materiale har været afgørende for, at vi har kunne knytte manden til det omfattende salg og netværk.

Sagen begyndte den 30. september 2021, da en patrulje fra Nordsjællands Politi rutinemæssigt kørte ind på parkeringspladsen til McDonald’s i Birkerød. På parkeringspladsen holdt to biler parkeret side om side med nedrullede vinduer.

Da politiet tog kontakt til den nu dømte mand, blev han skønnet påvirket og nervøs, og betjentene fra Nordsjællands Politi valgte derfor at visitere manden og ransage hans bil. I den forbindelse fandt politiet ca. 100 gram kokain og et større kontantbeløb.

Ved en efterfølgende ransagning af mandens bopæl, blev der blev fundet over et kilo kokain samt mere end 150.000 kroner i kontanter, som viste sig at stamme fra salg af narkotika, ligesom der blev fundet et regnskab for salget.

Manden blev herefter anholdt, og dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet, hvilket han har været under hele sagens efterforskning.

– Jeg er yderst tilfreds med at retten fulgte min påstand. Der er tale om en alvorlig sag, hvor en omfattende efterforskning med internationalt samarbejde har været med til at afdække alvorlig narkotikakriminalitet begået i Nordsjælland, siger Marcus Nymand.