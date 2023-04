Debat: Hvad blev der af fuglefløjtet?

Del via email

Mogens Palmark, Christianslund 44, Birkerød

Mange husker måske bogen “Det tavse forår”af Racel Carson, som udkom i 1962.

Hun forudså flere af de problemer den uhæmmede menneskelige aktivitet ville medføre. Hun forventede en forarmning af flora og fauna.

Foråret ville således blive stille, når fuglene var borte.

Her i Christianslund i Birkerød er vi nogle, der savner solsorten.

Ingen solsorte der synger – ja kun få til stede i det hele taget iår.

Det skyldes dog måske især, at flere er bukket under for en virussygdom, som har hærget i Europa.

Avisen kunne måske lave en lille læserundersøgelse, for at se om det tavse forår gælder i hele kommunen.