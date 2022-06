Arrangement “International Day of Yoga” fejres (også) i Birkerød 19. Juni klokken 16 – 17.30 på Søholm ved Birkerød Sø. Arrangementet, som er arrangeret af den indiske ambassade i Danmark, Art of Living Danmark og Yoga Mandala, er gratis og åbent for alle. Her kan man så få yogaundervisning, åndedrætsøvelser og afspænding.