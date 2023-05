Den bliver svær at forklare: 22-årig får beslaglagt svigerfars bil

En 22-årig mand fra Hovedstaden står med det, man må kalde et større forklaringsproblem – over for svigerfar, efter han 03.15 natten til søndag blev stoppet i bil på Nærumsgårdsvej i Rudersdal Kommune.

Hen over en længere strækning havde den 22-årige kørt mindst 150 km i timen – i en 50 km-zone, hvor han også var kørt over for rødt i tre kryds.

– Det kaldes vanvidskørsel, den 22-årige var dertil påvirket af kokain, og han står nu til at få beslaglagt bilen, forklarer vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Buch.

Vagtchefen oplyser, at den pågældende bil, en Mini Cooper tilhører den unge mands kærestes far, men at det ikke er en hindring for, at bilen bliver beslaglagt.