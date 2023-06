Dårligt internet kan få huskøberne til at springe fra

En hurtig internetforbindelse er en fordel, hvis man vil sælge sit hus, for hvis huset ligger i et område med dårligt internet, kan det både få betydning for prisen og tage længere tid, inden ’Solgt’-skiltet sættes op i indkørslen.

Det viser en ny undersøgelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), hvor 87 pct. af de adspurgte ejendomsmæglere peger på, at adgang til et velfungerende internet har betydning ved boligkøb.

– Jeg forventer, at det kun vil få endnu større betydning de næste par år. Hvis der ikke er god dækning, kan boligejere få svært ved at sælge deres bolig, siger boligøkonom Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.

Og det er ikke godt nyt for boligejerne i Region Hovedstaden. Selv om området er tæt befolket, så har Region Hovedstaden den laveste dækningsgrad i hele landet. Det viser nye tal fra Bredbåndskortlægningen 2023 udarbejdet af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

Kortlægningen er offentlig, og alle kan tjekke, hvordan internetdækningen er, der hvor man bor ved at indtaste sin adresse på hjemmesiden tjekditnet.dk.

Hvis man gerne vil have hurtigere internet, så er der også hjælp at hente, for det er muligt at søge om tilskud fra statens bredbåndspulje, hvis man er blandt danskerne med dårlig dækning. For at komme i betragtning skal man gå flere sammen med mindre man bor afsides i landzone- eller sommerhusområde, så er der en særlig ordning for enkeltboliger.

