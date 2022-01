Coronaen dominerede avisen og hverdagen i starten af 2021. Så alt som det plejer. I årets første Rudersdal Avis kunne vi således konstatere, at smitten var nået et skarpt hjørne, da 2500 borgere i Rudersdal i alt havde testet positiv for covid19. Vi troede flere gange, at vi var ovre det værste, men i skrivende stund har det tal passeret 7500.