Gimle for børn byder på et juleshow der er et krybbespillet opført som rockmusical, julesalmer med heavy metal/punk musikledsagelse for ikke at nævne det stort anlagte rock-potpourrier bestående af verdenskendte julerocksange. Børn To Be Wild er titlen på showet, der vises søndag 12. december klokken 12 i Tanken. Dørene åbnes klokken 11.30. Forestillingen er egnet for børn fra tre år og opefter. Billetter via gimle.dk.