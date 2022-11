Videnskabsklubben: Nysgerrige børn på jagt efter visne blade

Del via email

Hvor mange slags blade kan man mon finde i nærheden af sin skole? Og hvad med insekthoteller, fuglekasser og vandhuller? Det var nogle af de spørgsmål, som borgmester Tomas Breddam og Roskilde kommunens skolechef Søren Kokholm satte ud for at få besvaret sammen med 9 ivrige, nysgerrige og spørgelystne børn fra folkeskoler rundt omkring i Roskilde, da de to besøgte Videnskabsklubben på Roskilde Katedralskole tirsdag eftermiddag i sidste uge.