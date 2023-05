Knuste træer og buske langs med hovedveje: Undskyld

Både mellem Roskilde og Jyllinge samt Roskilde og Osted har Vejdirektoratet fået plejet træer og buske langs med hovedvejen. Både i lokale facebookgrupper og i mails til redaktionen er der folk, som har klaget over, hvad der er foregået, for træerne er blevet revet i stykker med kommentarer som “totalt flænset” og “grensaks er yt”.

Hos Vejdirektoratet har man skyndt sig at få stoppet volden mod vegetationen.

– Vi sender jo plejeopgaver i udbud og har haft en entreprenør på opgaven. Da vi så, hvad der skete, fik vi stoppet “massakren” med det samme. Der er brugt en forkert metode, siger Anders Jenrich, entreprisestyrer i Vejdirektoratet. Han har ansvaret for pleje af Vejdirektoratets veje på Sjælland.

Lige syd for Maglemose Å har træerne også fået tæsk. Nu lover Vejdirektoratet, at der bliver rettet op på fejlen. Foto: Lars Kimer

– Vi skal have plejet langs med vores veje, så der er plads til trafikanter på både fortove, cykelstier og veje. Men i kontrakten står der, at der skal benyttes et skæreredskab. Her har entreprenøren brugt en flishugger, der er sat lodret, og så har den kværnet sig igennem vegetationen, siger Anders Jenrich.

Her er vi lige ved Koldekildevej ved Veddelev, hvor det ikke ser alt for kønt ud. Foto: Lars Kimer

Han er dog glad for, at arbejdet hurtigt blev stoppet.

– Vi har cirka 1000 kilometer vej på Sjælland, som i år skal have beskæring. Det var heldigvis kun en lille del, som nåede at få besøg af flishuggeren, siger han.

Anders Jenrich har en klar forventning om, at entreprenøren bliver sendt forbi for at rette på det, der er sket.

– Jeg kan ikke sige, hvornår det sker, men inden alt for længe, er min forhåbning. Vi kan næppe få det til at se helt fint ud, men de værste steder vil der blive skåret grene ind på rigtig vis. Og så må vi glæde os til, at alt bliver grønt, og det så ikke bliver så synligt længere, siger han.