TV-2s studie er flyttet ind på Ragnarock

Igennem 90’erne optog et af Danmarks største bands, nemlig TV-2, nogle af deres mest ikoniske numre i lydstudiet ’Have a cigar’ i Steffen Brandts baghave i Århus – herunder for eksempel numrene ’Kys Bruden’ og ’Der går min klasselærer’. Efter at have tjent bandet godt i mange år, blev studiet pensioneret.