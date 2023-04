Syv tips til en bæredygtig have

Astrid Sandmark fra Selvsået er i Cosmos torsdag 13. april fra klokken 19 til 20.30, hvor hun vil give syv bud på noget, man kan udføre i sin egen have, så den bliver mere bæredygtig, uden man behøver at lave totalt om på haven. En indsats på en enkelt dag er nok.

Filosofien bag tipsene er at starte der, hvor det er nemt. Små forandringer, der faktisk bliver udført, er bedre end store forkromede planer, der måske først sker om flere år eller måske aldrig.

Der er gratis adgang, men man skal tilmelde sig via vorescosmos.dk/begivenhed/7-lette-ting-der-goer-din-have-mere-baeredygtig/.

Der er også mulighed for at høre Astrid Sandmark på Roskilde Bibliotek tirsdag 11. april fra klokken 19 til 21. Her er hun inviteret af LOF til at holde et foredrag om at komme i gang med køkkenhaven. Billetter via http://www.lof.dk/oest.