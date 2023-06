Del via email

Journalist Henrik Denman står for sommerens første byvandring onsdag 7. juni klokken 19. Temaet for turen er forfatter og journalist Lise Nørgaard, der døde ved indgangen til 2023 som 105-årig, er født og opvokset i Roskilde. Hun har skrevet om sin barndomsby i erindringsbogen ”Kun en pige”, og mange er overbevist om, at de kan genkende personer i tv-serien ”Matador” fra virkelighedens Roskilde.

På byvandringen vil der blive vist steder og fortalt om personer i byen, som Lise Nørgaard har kendt og skrevet om. Turen går bl.a. til hendes første barndomshjem, som lå på Hestetorvet. Det lå ovenpå faderen, Harry A. Jensens købmandsforretning og ud på Hestetorvet, der var en flot anlagt plads omkranset af træer, men også bød på en stribe af beværtninger, der tidligt viste Lise Nørgaard en anden side af samfundet.

Videre går turen forbi forældrenes forretninger med faderens engrosvirksomhed i Jernbanegade og moderen, Olga Sofie Tønders modebutik i Algade. I Hersegade lå Dagbladet, som åbnede dørene for Lise Nørgaard til en fantastisk karriere som journalist. Turen går videre til Frk. Lønholdts pigeskole i Det Kongelige Palæ og til hendes andet barndomshjem på Klostervang, og den slutter ved hendes gravsted på Skt. Ibs Kirkegård.

Mødested er Sortebrødre Plads bag ved SuperBrugsen. Turen begynder klokken 19, og det er gratis at gå med.