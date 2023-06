Stor overraskelse ved årets fugletælling i Roskilde Fjord: Sølvmågen henvist til andenpladsen

Antallet af sølvmåger i Roskilde Fjord rasler ned. Det viser den årlige fugletælling, som foretages af Nationalpark Skjoldungernes Land, Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner i samarbejde med biologer fra WSP Danmark.

De sidste 20 år har sølvmågen været den mest almindelige ynglefugl i Roskilde Fjord – antallet af par har ligget mellem 1500 og 2000 – men i 2023 er antallet af sølvmåger faldet dramatisk til cirka 1000 ynglepar.

Årsagen til at sølvmågen e gået så dramatisk tilbage fra det ene år til det andet, tør eksperterne ikke give et entydigt svar på. Arten har været reguleret på Jyllinge Holme i mange år, men tilbagegangen har fundet sted i hele fjorden, så dette er næppe hele forklaringen.

For 100 år siden var sølvmågen ikke specielt almindelig herhjemme. Dengang fandt arten det meste af sin føde i naturen på vadeflader og i opskyl langs kysterne. I takt med stigende mængder af affald fra blandt andet åbne lossepladser og minkfarme gik arten i stigende grad over til ”fast food”, og bestanden voksede herefter voldsomt. Nu er åbne lossepladser en saga blot, og med lukningen af minkfarmene forsvandt endnu en let tilgængelig fødekilde for sølvmågerne, lyder en anden forklaring fra rapporten om årets tælling.

Undersøgelser med GPS-sendere har vist, at sølvmåger fra Roskilde Fjord netop har hentet en del af deres føde ved nærliggende minkfarme, så måske har minkindustrien taget en del af Roskilde Fjords sølvmåger med sig i faldet, lyder det fra Nationalparken Skjoldungernes Land i en pressemeddelelse.

Med sølvmågens tilbagegang kan edderfuglen nu kalde sig den mest almindelige ynglefugl i Roskilde Fjord.

2023 er det bedste år for edderfuglen i fjorden i al den tid, hvor der har været gennemført tællinger, hvilket er helt tilbage til 1978.

Edderfuglen, som netop nu ses næsten over alt i fjorden med de karakteristiske ”børnehaver”, yngler nu på praktisk taget alle øer og holme i Roskilde Fjord, og i 2023 tæller bestanden i fjorden flere end 1100 ynglepar.

Det er meget glædeligt, at edderfuglen klarer sig så godt i fjorden, da arten ellers har det rigtig svært på mange danske ynglelokaliteter, skriver Nationalparken.

Kølholm i Frederikssund Kommune, hvor knap 300 par yngler skjult i den tætte vegetation på øen, er langt den vigtigste lokalitet i Roskilde Fjord for edderfuglen.