Sang og snak i Byens hus

Del via email

Roskilde Synger har inviteret Rasmus Skov Borring til at fortælle om den danske sangskat i Den gamle Byrådssal i Byens hus på Stændertorvet. Det sker onsdag 26. april klokken 19. Der er gratis adgang, men der er begrænset plads i salen.

Han vil præsentere både velkendte og nye sange fra Højskolesangbogen. Sangforedraget åbner op for både baggrunde for sangene samt hans værkstedsarbejde omkring at komponere nye fællessange.

Rasmus Skov Borring er pianist, komponist og foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Han er blandt andet komponist bag sangen ”Gi’ os lyset tilbage”, som er blevet optaget i Højskolesangbogen sammen med flere af hans andre sange.