Unge vender hjem med stort gymnastikshow

Gymnastikefterskolen Stevns kan lørdag den 15. april opleves i Roskilde Kongres- og Idrætscenter med Stevns GymShow, og med på gulvet er flere unge gymnaster fra Roskilde.

En af dem er Luka Vedel Jessen på 16 år, som ser frem til et af højdepunkterne for deres efterskole-år: Stevns GymShow i deres hjemby, hvor de fleste har gået i skole og til gymnastik, før de tog på efterskole i sommer.

– Man bliver bare rigtig glad – helt ind til benet, når vi står der sammen på gulvet og folk klapper vildt, siger han.

– Det bliver så fedt. Når vi, 190 elever, først trækker i vores dragter, nærmest som en uniform, og skal vise det her show frem i vores hjemby, siger en anden af eleverne, Gustav Frogne.

Han forklarer, hvordan lærere og elever har lagt mange timers træning i dette års opvisning, som de i øjeblikket turnerer rundt med i hele landet. Igennem de seneste par uger har programmet stået på arenaer i blandt andet Vejle, Randers, Køge, Greve, Næstved, Svendborg, Farum, Sorø og København.

Lørdag er turen kommet til Roskilde Kongrescenter, hvor gymnastikefterskolen sammen med blandt andre Københavns Rep Hold og en masse unge gymnaster fra foreninger i og omkring Roskilde byder på et fortællende opvisningsshow i to omgange. Det første show begynder klokken 15.30, mens det andet er fra klokken 19.30.

– Vores opvisning afspejler meget ungdommen i dag. Vi er bange for at skille os ud, og som ung er man er hele tiden bange for at blive dømt. I showet starter vi derfor med at være helt ens klædt, og vores bevægelsesmønster afspejler disse tanker og følelser. Pludselig tør vi bryde ud i egne udtryk og bevægelser – tør skille os ud, siger Mathilde Mølgård, der især mener, at efterskolens fællesskab har været med til at udvikle hende socialt.

En flok af de unge fra Roskilde iført start-kostumet til deres opvisnings-show med Gymnastikefterskolen Stevns. Foto: Mathilde Rude

De andre omkring bordet stemmer i. De er helt enige i, at de har lært, at forskellighed er kun godt, og gymnastikken samler dem som enkeltindivider – noget der er større end dem selv.

Når efterskolen slutter til sommer, glæder de unge sig til at vende hjem til Roskilde, hvor både gymnastikforeninger og ungdomsuddannelser venter.

– Jeg skal hjem i gymnasiet. Jeg dog ikke et sekund i tvivl om, hvad sådan en oplevelse med 190 andre unge har gjort for mig. Det er ikke helt til at beskrive, siger Luka Vedel Jessen.