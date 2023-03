Lokal forfatter debuterer med social fantasi

Del via email

Jens Prebensen fra Roskilde debuterer som forfatter med romanen "De sorte nisser – Visdommens Kilde", der udkommer mandag den 20. marts på forlaget Mellemgaard.

Forfatteren beskriver selv sin roman som en "social fantasi" om frihed, bæredygtighed og magtmennesker.

Hovedpersonerne er de to børn Anne og Nicolai, som mistrives efter deres forældres skilsmisse.

En nat drømmer de til røde ishuler, hvor de møder de røde nisser, der lever i et bæredygtigt fællesskab omkring en kilde, de kalder Visdommens Kilde. Med nissernes gode råd om at se, hvad andre ikke ser, finder børnene ind i sig selv, og de får så meget styrke, at de kan redde moren ud af hendes depression.

Men truslen lurer i skikkelse af de sorte nisser og deres leder Xoric, som drømmer om at herske over hele verden. Da de sorte nisser myldrer ind i de røde nissers huler, trues den bæredygtige fremtid. Hvis det lyder som Ruslands overfald på Ukraine, er det helt tilfældigt, bedyrer Jens Prebensen, da bogen blev færdiggjort lang tid før.

– Derimod har den klare referencer til Tysklands overfald på Polen i en meget aktuel fortid. Vi må som mennesker vælge, på hvilken side vi vil stå, og vi må se ind i os selv for at se, hvad vi rummer mest: er det sorte eller røde nisser? siger forfatteren, som har valgt sin side.

Jens Prebensen har gennem hele sit arbejdsliv arbejdet inden for bæredygtighed. Grundideen til bogen var dog ikke bæredygtighed, men at nisser som dansk kulturarv er ved at forgå i julekalendere med nisser som rumvæsner og glubske menneskeædere.

Han har desuden arbejdet med sine egne erfaringer med, at mennesker med magt kan forvolde andre stor smerte, ikke kun i det daglige, men også i store spørgsmål såsom klimakrisen og Ukrainekrigen og endda blive belønnet for det med mere magt.

Jens Prebensen håber, at bogen kan bringe et nyt aspekt ind i bæredygtighedsdebatten, nemlig om det er de rigtige mennesker, der gives magten.