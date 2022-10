Del via email

Lejre: En 52-årig kvinde kom kørende på Holbækmotorvejen i Lejre 17. oktober klokken 22.42, da hun ramte et rådyr, der stod på vejen. Bilisten trak ud i nødsporet, men uheldet ville at en 51- årig mand fra Roskilde også kom til at ramme rådyret, så hans bil blev slået ud af kurs og stødte ind i autoværnet midt på motorvejen.