Mange har valgt at bruge søndagen til at tage ned og se på højvandet på Roskilde Havn og museumsøen efter stormen Malik har raset. Men det er i øjeblikket særdeles farligt, da der er gået hul på en af de udlagte watertubes. Og det kan sagtens ske igen, derfor advarer politiet om, at folk skal se at komme væk, så der ikke opstår farlige situationer.