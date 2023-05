Bil gik op i røg på motorvejen

En 49-årig mand og den 13-årige pige, han havde med sig som passager, oplevede betydeligt mere dramatik på turen mod København onsdag aften, end nogen af dem havde håbet på.

Turen gik ad Holbækmotorvejen, men måtte på dramatisk vis afbrydes syd for Svogerslev, da der udbrød brand i den 14 år gamle personbil, de var kørende i.

– De to fortalte, at der pludselig var flammer fra motorrummet og røg inde i bilens kabine, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Kort forinden havde føreren af bilen bemærket, at en lampe i instrumentpanelet advarede om, at motoren var for varm, hvilket kun giver yderligere næring til den umiddelbare antagelse om, at årsagen til branden var en teknisk fejl.

Bilens fører skyndte sig at trække ind i nødsporet, og de to ombordværende – begge uskadte – nåede at få nogle ejendele ud fra bilen, som de ellers holdt sig på sikker afstand af, indtil Roskilde Brandvæsen nåede frem. Da var bilen overtændt, og den udbrændte totalt.

Branden bredte sig også til bevoksningen i rabatten. Også dén brand blev slukket med vand, men det får brandvæsnet til at advare om, at den regn, der faldt forleden, langtfra var nok til at ændre på det faktum, at der er knastørt over alt i naturen.

Indledningsvis spærrede Midt- og Vestsjællands Politi motorvejen i østlig retning, men efter mindre end en halv time blev der åbnet for indadgående trafik i ét spor, og efter en lille time – ved 20-tiden – var alle spor åbne. Da var vraget af bilen også blevet flyttet væk fra motorvejen og til pendlerparkeringspladsen på Lindenborgvej, og de to, der var med i bilen, havde politiet givet et lift til pårørende i Roskilde.