Mere natur på vej: Men et hjørne kan blive boliger

I bestræbelserne på at skabe mere natur i en ring rundt om Roskilde skal nuværende landsbrugsarealer mellem Svogerslev og Margrethehåb tages ud af landbrugsdrift og gøres til naturområder, således at Boserup Skov, Rørmosen, Hørhusene, Dømmesmose og Langengen i Svogerslev knyttes sammen i et sammenhængende naturområde.

Det sker præcis til nytår. Herefter er det planen, at arealerne skal henligges til naturlig tilgroning, genskabelse af naturlig hydrologi, etablering af vandhuller og småbiotoper, skriver forvaltningen i oplægget til politikerne.

Et af områderne, som var planlagt til natur, kan dog ende med at blive bebygget. Det er en bid af arealet lige nord for Egernvænget i det nordlige Svogerslev. Her har en privat udvikler nemlig vist interesse for måske at bygge ældreegnede boliger.

– Vi har som byråd fået et oplæg om interesse for at etablere seniorboliger. Lige nu er det fugle på taget, men vi opfordrer til, at arealet lige afventer at blive til natur til, vi har fået lavet den kommende kommuneplan, siger formand for klima- og miljøudvalget Jonas Paludan (EL).

Resten af de arealer, der er tænkt som ny natur, skal der dog planlægges for, og her er forhåbningen, at lokale interessenter vil være med til at planlægge, så områderne bliver til lokal gavn og meget gerne kobles på stier, der allerede eksisterer i Kristiansminde- og Margrethehåbsområdet samt i Rørmosen.

Samarbejdet med lokale interessenter vil ske via møder, men også gennem kommunens nye digitale planlægningsværktøj på viskaber.roskilde.dk/da-DK/