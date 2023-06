Op af vandet og ud til fantasidyrene

De færreste lægger en plan for de kommende 40 år, når man står foran sin 60-års fødselsdag, men for Mette BL Thomsen er det en helt naturlig ting.

– Jeg ved, at jeg bliver 102 år, så derfor lægger jeg en plan for de næste 40 år, der er opdelt i 10-års perioder, siger hun.

– Det første jeg har gjort, var faktisk at afslutte en 10-års periode, da jeg er trådt helt ud af Roskilde Issvømmer Forenings bestyrelse. Den forening er kommet godt i søen, og kan klare sig med de folk, der er i bestyrelsen. Jeg har heller ikke længere behov for at deltage i konkurrencer, for mig er det nok bare at deltage i issvømningen. Det kolde vand kan jeg ikke undvære.

Mette BL Thomsen er i stedet gået i land, når det gælder fremtidige aktiviteter, selv om der er vand uden om nogle af målene.

– Nu vil jeg lære folk at se fantasidyr og holde af fantasidyr, det er noget af det jeg vil bruge de næste 10 år på, siger hun.

– Fantasidyrene er dem man kan finde i naturens former for eksempel i træernes bark, og dem vil jeg finde og tage foto af, så man kan se dem på min hjemmeside photosgonewild.dk.

– Når man leder efter fantasidyr, hjælper det hjernen til at turde tænke nye kreative tanker, det forebygger sygdomme, afhjælper stress og depressive tilstande, eliminerer følelsen af ensomhed, forøger intelligensen og er en kilde til evig livsglæde.

Samme 10-års periode skal også give rum for en større motorcykeltur, hvor Mette BL Thomsen sammen med sit barnebarn vil køre rundt i Danmark og besøge alle danse beboede øer.

Før turen med barnebarnet tager Mette BL Thomsen dog på en solotur på sin motorcykel til Italien Turen kan man komme med på uden så meget som at forlade hjemmet, da hun vil dele med alle via sin hjemmeside.

Mette BL Thomsen har prøvet noget af turen før, da hun var afsted med sin søn sidste år. De to kørte på hver deres motorcykel. Der havde hun købt et par kameraer, så turen kunne filmes, mens de to kørte. Men internettet var ustabilt, og når de kom frem til dagens mål, var de for trætte til at redigere og sætte det på nettet. I stedet blev det til opdateringer på Facebook og korte videoer på hjemmesiden.

I år føler Mette BL Thomsen sig bedre forberedt, fordi hun ved, hvad der venter.

– Jeg skal køre forsigtigt og skal have god tid, så jeg ikke bliver presset ved aftentide med at finde et sted at spise og sove, siger hun.

Igen er målet at give en oplevelse til dem, som ikke selv har mulighed for at rejse ud i verden.

– Jeg vil invitere folk med på turen og give dem en gratis oplevelse.

Undervejs tager Mette BL Thomsen sit kamera frem, når hun opdager fantasidyr. De billeder kan man se på photosgonewild.dk.

Turen kan følges på hjemmesiden metteblthomsen.dk og på hendes sociale medier.

Hun kører på motorcykel gennem Italien fra onsdag 21. juni til fredag 28. juli.

Mette BL Thomsen peger på et fantasidyr, hun har opdaget på en træstamme. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft