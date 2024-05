<p>Det var ikke grebet ud af den blå luft, da Berit Otto Nielsen for et år siden fortalte til Sjællandske Nyheder, at hendes mor var død, fordi hendes plejehjem ikke havde reageret på, at hun lå og skreg i smerter på grund af en sprængt blindtarm. Det har hun nu fået flere lægelige eksperter og Patienterstatningens ord for.</p>