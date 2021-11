Nørkleklubben runder 20 år

Utallige kilometer garn har været gennem fingrene hos medlemmerne af Røde Kors’ nørkleklub for at ende som strikketøj. De første centimeter blev strikket sammen for 20 år siden. Jubilæet bliver markeret med åbent hus onsdag 1. december fra klokken 13. Der bliver budt på kaffe og æbleskiver. Ved samme lejlighed kan man se nogle af nørklernes frembringelser, der bliver brugt til Røde Kors nødhjælpspakker. Hvis man har strikkegarn der ligger og samler nullermænd i skufferne, kan man benytte lejligheden til at gøre det nyttigt ved at forære det til nørkleklubben. Jubilæet bliver fejret i Røde Kors lokaler på Helligkorsvej 4C.