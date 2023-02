Del via email

Sogne- og sygehuspræst Mette Munk Bie i Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde har siden 2014 haft sorggrupper for voksne i kirken. Det er kirkens menighedspleje, der står for kirkens diakonale arbejde og sorggruppe. Snart starter en ny sorggruppe op, hvor der er er plads til både at grine, græde og bare være.