Magnussen trækker sorteper og udgår i Australien

Kevin Magnussen udgik efter 54 af 58 omgange af Australiens Grandprix i Melbourne søndag, og det skabte et stort kaos.

Da røgen havde lagt sig vandt Max Verstappen foran Lewis Hamilton og Fernando Alonso.

Magnussens holdkammerat, Nico Hulkenberg, blev nummer syv og hentede således seks point til Haas.

Magnussens uheld gav et rødt flag og dermed en stående genstart med kun to omgange tilbage. Og den blev yderst dramatisk. Fire biler udgik, og Aston Martin-racerne mistede pladser i top-6.

Løbsledelsen besluttede dog at genstarte igen og afslutte løbet – denne gang bag safety car – med de placeringer, som de tilbageværende biler havde før den stående genstart.

Løbet blev endnu en stor nedtur for Ferrari. Charles Leclerc røg af banen i et af de første sving, og Carlos Sainz sluttede som nummer 12 og sidst af de tilbageværende biler, efter at han fik en straf for det afsluttende kaos.

Ferrarri har dermed stadig sin første podieplads i sæsonen til gode.

I den samlede stilling fører Verstappen foran Red Bull-kammeraten Sergio Perez og Fernando Alonso.

Før det afsluttende kaos var der afviklet nærmest et helt løb med alt, hvad der hører til.

Lewis Hamilton og Mercedes-kammeraten George Russell overrumplede Verstappen i løbets første sving. Men verdensmesteren holdt hovedet koldt og var tilbage i front efter 12 omgange, hvorefter han var i fuld kontrol.

Magnussen var nummer 12, da han efter 54 omgange ramte barrieren og ødelagde sit højre baghjul, selv om han indtil da heller ikke havde været for heldig.

Haas valgte nemlig at sende Magnussen i pit og lade Hulkenberg blive på banen, da Williams-køreren Alexander Albon havde et uheld og udgik efter otte omgange.

Det blev dyrt for danskeren og blandt andre George Russell i samme situation, da uheldet udløste et rødt flag på grund af grus og vragdele på banen og dermed muligheden for et gratis pitstop for alle.

Magnussen røg helt ned som nummer 18 og sidst efter Albons uheld. Han tog hurtigt fire pladser tilbage efter den stående genstart, og efter cirka 35 omgange overhalede han også både Guanyu Zhou og Yuki Tsunoda, inden det altså gik galt efter 54 omgange.

