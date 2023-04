Gammel kærlighed ruster ikke, og da Hans Lindberg var barn og en ung mand spillede han håndbold i HØJ. Nu slutter han ringen, når han sommeren 2024 vender tilbage til klubben på en treårig kontrakt.

Det meddelte lørdag aften.

Hans Lindberg spiller netop nu i Füchse Berlin, hvor hans nye aftale udløber næste sommer. I sidste uge var han et smut hjemme i Ølstykke for at skrive kontrakten under og iføre sig kamptrøjen med "Lindberg" påtrykt.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan offentliggøre, at jeg fra 2024 skal tilbage og være en del af HØJ Elite. Jeg har de senere år fulgt klubben på tæt hold, og jeg er imponeret over den udvikling, klubben er gennemgået. Potentialet i HØJ Elite er stort og med det enorme drive, der er hos folkene bag, er jeg ikke i tvivl om, at fremtiden ser meget spændende ud.

Efter karrieren er Hans Lindberg tiltænkt en rolle i HØJ. Foto: HØJ Elite

– Det at kunne komme hjem og være med til at videreudvikle den klub, som brugte utallige timer i som barn, er stort for mig. Jeg har mange venner og bekendte i lokalområdet, og mine forældre bor tæt på hallen. Kombinationen af et ambitiøst og spændende projekt på Sjælland, familielivet og muligheden for at tage del i udviklingen af min barndomsklub har gjort, at jeg på trods af andre spændende tilbud ikke var i tvivl om, at fremtiden skulle ligge i HØJ Elite, siger Hans Lindberg til HØJ´s hjemmeside om beslutningen om at komme hjem og slutte karrieren.

Efter den er han tiltænkt en rolle i klubben og dens videre udvikling.

Skiftet hjem har ligget i luften længe.

– Vi har gennem snart et par år haft kontakt med Hans, fordi vi så nogle spændende muligheder i et samarbejde. Hans er jo en fantastisk håndboldspiller, der har arbejdet stenhårdt, disciplineret og top professionelt med sin sport i rigtig mange år, og den viden og erfaring og det enorme netværk han kommer med, vil vi rigtig gerne gøre brug af i forhold til det sportslige set-up og den sportslige udvikling i HØJ Elite, siger Lars Vinther, direktør i HØJ Elite.

– Vi vil gerne lære af de bedste, og den mulighed har vi sikret os med en længere aftale med Hans, siger Vinther, mens formand Helle Rasmussen lægger til:

– Ud over at være en topprofessionel sportsudøver er Hans også forretningsmand. Han kommer med en enorm viden fra nogle af de helt store tyske klubber, og den viden vil vi meget gerne have omsat til sportslig og kommerciel udvikling i HØJ Elite over nogle år. Personligt glæder jeg mig meget til at samarbejde med Hans om klubbens fortsatte udvikling. Jeg er ikke i tvivl om, at han vil udfordre os, og at hans tilgang vil accelerere projektet, og det er vi parate til. Samtidig er han en sympatisk og seriøs person, som vi ser frem til at få som kollega i organisationen.

Cheftræner Jesper Fredin bobler af glæde.

– Vi er vanvittig stolte over, at kan tiltrække en af de bedste højre fløje i hele verden. Jeg har faktisk svært ved at beskrive, hvor stærk en signing jeg synes, det er. Vi taler altså om den snart mest scorende håndboldspiller i Bundesligaen nogensinde! Wow! Alle der har bare den mindste interesse i håndbold ved, hvor dygtig en håndboldspiller, Hans er. Det har han vist år efter år på et af verdens bedste klubhold og på verdens bedste landshold. Jeg glæder mig selvfølgelig meget til at få Hans tilført vores trup, men det er ikke kun på banen, jeg glæder mig til samarbejdet.

– Allerede fra vores første samtale har Hans udvist stor interesse for vores projekt i HØJ Elite. Vi har sidenhen haft rigtig mange samtaler, og der er ingen tvivl om, at han med sit engagement, gå-på mod og store faglighed også bliver en kæmpe gevinst udenfor banen. Vi har arbejdet benhårdt for at komme dertil, hvor vi er nu. Og at vi kan rekruttere spillere fra verdens absolut øverste hylde, vidner om, hvor vi som klub er på vej hen.

– Vi har gang i et fantastisk projekt i Østdanmark og med en ambitiøs tilgang tillader vi os at drømme stort om fremtiden, siger Jesper Fredin, der altså må vente et år med at få Lindberg på holdkortet.