Kom til mountainbikeløb midt i skoven: Landets bedste til start

Den kommende søndag er der mulighed for at se den danske elite inden for mountainbike når Roskilde Mountainbike Klub igen er været for en afdeling af mountainbikernes svar på Superligaen. Det sker når anden afdeling af Shimanoligaen afvikles på sporet i Gulddysseskoven ved Gundsømagle. Det er tredje gang, at der afvikles eliteløb i skoven.

De yngste ryttere sendes afsted allerede 9.30. Vil man se landets bedste, så kører elitekvinderne seks omgange med start 12.00. Mændenes eliteløb begynder 13.45 og der køres syv omgange på ruten, som er fem kilometer.

Rytterne skal naturligvis ned over slette ved Ørebjerget, hvor der er bygget et et hop, som virkelig kan give publikum en oplevelse.

Kommer man i bil for at se løbet, så er der parkering i skoven, vest for Gulddyssevej med indkørsel ved skovens to små p-pladser. Alternativt, så kan man parkere ved Gundsømagle Bycenter og gå ud i skoven.