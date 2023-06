Klovneløb kommer til byen for første gang

Del via email

Søndag den 11. juni vil det for første gang være muligt at løbe i Gadstrup til fordel for Danske Hospitalsklovne.

Løbet er et samarbejde mellem Danske Hospitalsklovne og Gadstrup Motion.

Alle kan deltage uanset alder og fysisk form. Ruten går gennem Gadstrup by og er 2,5 km lang. Alle steder på ruten er der asfalt eller fliser, så er man i klap- eller barnevogn eller i kørestol, er det muligt at være med.

Er man til længere distancer, er man velkommen til at gå/løbe flere runder.

Før løbet udleveres startnumre og klovnenæser. Efter løbet er der en medalje til alle deltagere, og til slut kan man nyde en forfriskning og lidt at drikke, sponsoreret af Dagli' Brugsen i Gadstrup.

Der vil også være lodtrækning på løbsnumre efter løbet.

Det koster 70 kroner at være med, og de 63 kroner går til Hospitalsklovnene.

Læs mere på www.hospitalsklovne.dk, hvor der også er tilmelding senest den 10. juni.