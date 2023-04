Nyt Escape-room: Klaustrofobi på Københavnsvej

– Vi er egentlig uddannede ingeniører, men fik øjnene op for escape rooms, som var kæmpestort i USA og Asien. Interessen har været langt større, end vi kunnet have håbet på, siger Martin Høeg.

Han er direktør i oplevelsesvirksomheden Locked, som han har stiftet og udviklet sammen med sin kompagnon, Anna Grantland. I disse dage er lagerlokalerne i den tidligere El-Giganten på Københavnsvej ved at blive bygget om til klaustrofobiske og gådefulde indelukker, som de betalende deltagere inden længe skal forsøge at komme ud af, når Martin Høeg slår dørene op for gæster sidst i april. Udover disse udbryder-mysterier tilbyder virksomheden teambuilding til større grupper ud af huset.

Størst på Sjælland

Locked startede i Herning i 2018, og har siden bygget escape rooms i en række byer landet over. Det kommende escape room på Københavnsvej bliver det 12. i rækken og med sine 450 kvadratmeter virksomhedens største på Sjælland.

– Det er rå og industrielle lokaler, hvor vi kan bygge alt op, som vi vil have det. Vi har allerede bygget små 100 meter væg op, og vi er vel 60 procent færdige, vurderer Martin Høeg.

Med i Løvens Hule

De to virksomhedsejere kom med i tv-programmet Løvens Hule, der blev optaget i sommeren 2020 og vist i 2021. Her blev investorerne Jan Lehrmann og Mia Wagner så begejstrede for projektet, at de købte 20 procent af virksomheden for en million kroner. Herudover fik iværksætterne naturligvis både eksponering og investorernes erfaring med på den videre rejse, der nu gør holdt i Roskilde.

– Vi har længe haft Roskilde i kikkerten, så vi er glade for endelig at have fundet de perfekte lokaler, siger Martin Høeg.

Det er erhvervsmægler Jeanne Malev Ebler fra Nordicals, der står for udlejningen til Locked. Der er stadig knap 1500 ledige kvadratmeter på adressen.

Medstifter af Locked, Martin Høeg, og markedsdirektør, Jacob Juhler, giver den begge som håndværkere under ombygningen af de 450 kvadratmeter i El-Gigantens tidligere lagerbygning.