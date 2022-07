Jazzfolk med troen på musikken

Del via email

Til lørdagens Jazz i Spunken 23. juli klokken 12 til 14 har Roskilde Jazz Days fået en gruppe musikere fra byen til at spille. De fem musikere i bandet kalder gruppen True Believers. De dykker hovedsageligt ned i den amerikanske sangskat med både kendte som mindre kendte numre. Musikerne er Peter Mellin på diverse tastaturer, Robert Lankilde på guitar, sang og congas står Lars Fenger for, bassen slås an af John Strange og Nils Christensen slår lyd ud af trommerne.