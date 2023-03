Undertøjsbutik er kommet ud af krisen

Efter et kort intermezzo tog I.D. Lingeri i går imod sin første kunde i næsten tre uger.

– Vi åbner ellers først igen den 1. april, men nu var vi her, og lige med det samme stod de første kunder her også, og dem siger vi jo ikke nej til, siger Mette Corvenius Degn.

Hun var indehaver af forretningen, indtil den blev erklæret konkurs i begyndelsen af måneden, men forventningen var fra start, at det ganske hurtigt ville lykkes at finde en løsning, som gjorde det muligt at drive den velanskrevne forretning videre.

De forventninger viste sig at blive opfyldt.

– Der er en investor, som har skudt penge i forretningen. Hvem det er, aner vi ikke. Vi har bare fået at vide, at vi er ansat, siger Mette Corvenius Degn.

I version 2.0 af I.D. Lingeri er alle ansigter i forretningen de samme som tidligere, men årsagen til, at de var omkring forretningen i Allehelgensagde fredag var dybest set, at der er et hav af ting, der skal ordnes i kølvandet på den kolbøtte, der er slået. Af samme årsag er det heller ikke til at sige noget sikkert om, hvornår forretningen er åben i begyndelsen af næste uge. Når der er folk i butikken, er døren også åben, og så vil kunderne blive betjent, men først fra den 1. april kan man være helt sikker på i den åbningstid, der bliver besluttet.

Det var tilbagebetaling af den moms, som staten gav virksomheder mulighed for at udskyde under coronakrisen, som sendte I.D. Lingeri i tovene.