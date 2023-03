Mindeord: Fuglebakkens mor er død

Den 28. februar døde Elsemarie Thomsen efter et langt og meningsfyldt liv, 89 år gammel. Hun voksede op i et professorhjem i Vanløse sammen med en bror og en hjemmegående mor.

Efter studentereksamenen besluttede Elsemarie sig for at uddanne sig til børnehavelærer på Frøbelseminariet, hvor Jens Sigsgaard, som var pioner indenfor faget, var rektor.

I begyndelsen af 1950erne var det atypisk for en student ikke at ville læse videre på universitetet, men allerede som helt ung var Elsemarie en skabende kunstner, og Jens Sigsgaard var meget optaget af at styrke de kreative fags position i uddannelsen, hvor mange kunstnere var tilknyttet seminariet bl.a. Asger Jon og Egill Jacobsen. Desuden optog Jens Sigsgaard studerende efter personlige egenskaber, så Elsemarie trivedes på seminariet i det skabende miljø, og hendes selvværd blomstrede.

Elsemaries personlige kvalifikationer gik i samspil med børn. Hun blev inspireret af at være sammen med børn, deres fantasi, spontanitet og skabende udfoldelse.

Som ung og nyuddannet giftede Elsemarie sig med dyrlæge Arne Thomsen. De slog sig ned i Sønderjylland i Roager, hvor de stiftede familie, boede i et lille primitivt hus med langt til naboer og med Elsemarie som medhjælpende hustru i en dyrlæge land praksis.

Også livet på landet med to mindreårige børn (Peter og Anne-Marie) inspirerede Elsemarie. Hun lærte egnen at kende som dyrlægekone, hendes interesse for omverdenen, indsigt og som den livskunstner hun var, skabte hun liv for egne og andres børn og voksne med forskellige slags sammenkomster, og selv lærte hun en masse af landbolivet i 50erne og om at være husmor på landet.

I midten af 60erne flyttede familien til Valhalvej i Roskilde grundet mandens arbejde. På det tidspunkt var der kun få børnehaver, og endnu var der ikke oprettet børnehaveklasser, så Elsemarie fandt det værdifuldt at oprette en legestue i sit hjem som et tilbud til børn, der ikke havde muligheden for at opleve andre børn i et berigende og skabende fællesskab med en "fremmed" voksen.

Hun gjorde det også, fordi hendes egen datter ikke kunne komme i børnehave. Endnu var de fleste kvinder hjemmearbejdende, og de få børnehavepladser var forbeholdt børn af udearbejdende.

Efter nogle år indså Elsemarie, at der var brug for nogle nye tiltag. Der var et nyt behov for hende selv og for børnefamilierne. Kvinderne ville ud på arbejdsmarkedet.

Sammen med en gruppe forældre i legestuen gik de til den daværende borgmester og foreslog at oprette en børnehave set ud fra barnets perspektiv. Det skulle være et supplement til hjemmet med få voksne og børn i et begrænset tidsrum, hvor der skulle være tillid og plads til ro og fordybelse.

Ideen blev bakket op af politikere og forvaltning, Elsemarie gik videre med planerne, fik lavet en bestyrelse, fandt en matrikel til børnehaven, indhentede tilbud og så på pavilloner til bygning, indrettede rum, lagde planer for indkøb osv.

Det betød meget for Elsemarie, at der skulle være plads i en have og til udeliv, og at huset nærmest kun skulle være simpelt og supplement, når der var brug for at søge læ til hvile.

Faktisk var huset kun berammet til at skulle kunne holde i 10 år. Det holder endnu, der bliver passet godt på det! Det skulle også være et sted, hvor ændringer og fleksibilitet i forhold til omgivelserne var i højsædet, kreativitet og udvikling – børnenes hus.

1. maj 1973 åbnede Fuglebakkens børnehave i en pavillon på 120m2 på en nøgen grund, med plads til 20 børn, og med Elsemarie som leder, desuden en pædagog og en medhjælper, alle ansatte i den fulde åbningstid fra klokken 7.30 til 14.30.

Det var det overskuelige liv sammen med få børn og voksne, som var i højsædet. Nu fortsatte og styrkedes det tætte forældresamarbejde, som havde taget sin begyndelse i den lille legestue.

Ånden var der, men rammerne for livet skulle også på plads. Der blev indrettet have plantet og udjævnet. Gamle borgere i Himmelev kunne fortælle, at der i forgangne tider havde græsset kvæg, som havde kunnet drikke af et tidligere vandhul… så et piletræ blev plantet, som mange børn har haft glæde af som et fantastisk klatretræ, urtehaver og bærbuske, indendørs værksteder til maling, træ og ler, køkken, legekroge, plads til højtlæsning, middagslur, gulvlege, udklædning, sang og musik. Der skulle være plads til det skabende liv ude og inde, og Elsemarie var den store inspirator!

I år fylder Fuglebakkens børnehave således 50 år, og Elsemarie glædede sig til det sidste over, at børnehaven har fået lov til at bestå, selv om penge har stor magt, så er der stadigvæk brug for mindre enheder, hvor livet er lettere at overskue for en bedre udvikling.

Elsemarie døde hjemme i sit hjem i Herslev, hvortil hun var flyttet allerede i 1980. Også i Herslev var hun kendt som en stærk personlighed.

Hun var både dybt grundfæstet i kulturen og nysgerrig og vidtfavnende, så også hjemmeplejen, som kom dagligt i Elsemaries hjem i de sidste par måneder, kendte til hendes ønsker og behov i dyb forståelse for hinandens muligheder.

Elsemarie luftede muligheden få dage inden sin død for at lave en model Fuglebakken for gamle …

Æret være mindet om Elsemarie Thomsen.

Karen Lorenzen

Roskilde