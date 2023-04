Første gang i Danmark: Universitet er vært for vigtigt samarbejde

For første gang nogensinde er en dansk institution vært for Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademis flagskibsuddannelse. Det sker, når et stort hold deltagere fra 22 forskellige EU-lande gæster Roskilde Universitet fra den 17. til den 21. april. Samtlige deltagere har ledende eller højt profilerede stillinger inden for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.

Programansvarlig og RUCs repræsentant i Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi, Peter Horne Zartsdahl, fortæller, at det er en stor glæde for RUC at kunne være vært for kurset – noget, der allerede blev lagt billet ind på i 2019.

RUC-måden

Ifølge Peter Horne Zartsdahl er der særligt to grunde til, at RUC kan gavne af at få besøg af de europæiske topfolk:

– For det første er det en stor mulighed for at demonstrere for eksperter fra hele Europa, at RUC har gode kapaciteter indenfor forskning, som kan trækkes på, siger han og fortsætter:

– For det andet er RUCs problembaserede tilgang til forskning og læring ret unik for vores universitet, og den glæder vi os til at vise deltagerne, hvordan man arbejder med. Det er meget værdifuldt at kunne samle ledere og eksperter indenfor sikkerhed og forsvar, og give dem værktøjer, de kan fortsætte med at bruge, når de vender tilbage til deres daglige virke.

Værtskabet er et samarbejde med Forsvarsakademiet, og derfor vil to af kursusdagene foregå på Svanemøllens Kaserne, hvor de har til huse.