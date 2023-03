Navne afsløret til festival

Del via email

Spillestedet Gimle i Roskilde skal både i år og i 2024 danne ramme om den nordiske showcase festival Nordic Folk Alliance, som de seneste år har fundet sted i Gøteborg i Sverige.

Nu har arrangørerne afsløret programmet, der består af 16 navne fra Island, Finland, Norge, Sverige, Danmark og et enkelt fra Canada.

Formålet med festivalen er at præsentere de navne, som forventes at blive de toneangivende inden for rootsgenren i de kommende år.

Publikum kan blandt andet opleve de dansk-kurdiske rootselektronikere AySay og goth-folk duoen Bona Fide fra Danmark, folk-veteranerne fra Finland i Tsuumi Sound System og den canadiske musikarkæolog Cédric Dind-Lavoie.

Plakaten til Nordic Folk Alliance 2023 på Gimle i Roskilde.

Nordic Folk Alliance finder sted i Roskilde fra den 18. til 20. april. I dagtimerne vil der være seminarer og debatter som en del af konferencens delegatprogram, og om aftenen går det løs med otte koncerter a 30 minutters varighed fra klokken 16 til et om natten på Gimle.

– Vi ser frem til, at vi kan samle folk lokalt og internationalt til Nordic Folk Alliance i Roskilde, hvor man for alvor kan få en række smagsprøver på den utroligt bredde rootsgenre. Derfor er jeg også sikker på, at alle uanset smag vil gå derfra med flere stærke musikalske oplevelser, siger projektleder Jakob Kragesand.

Rootsgenren er mange ting, men kan overordnet beskrives som traditionelle stilarter fra hele verden, der fremføres i sin rene form eller fusioneret med andre stilarter.

Det betyder også, at genrefeltet optræder i de mindste nicher, men også på de største scener verden over. Derfor er potentialet for unge musikere indenfor genren uudtømmeligt.

Billetter kan findes på www.gimle.dk, mens der er mere information om festivalen på www.nordicfolkalliance.com