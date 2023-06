FCR siger farvel til syv spillere mere

Det har i et par uger været kendt, at klubikonet Andreas Hermansen ikke får forlænget sin kontrakt med FC Roskilde.

Men det samme bliver nu også gældende for syv øvrige spillere fra denne sæsons trup. Det skriver klubben på sin hjemmeside i en pressemeddelelse.

De syv er følgende: Marius Qvarnstrøm, Lucas Koch, Nicolaj Thomsen, Karlo Trkulja, Filip Solongo, Ronny Larsen og Oliver Lassen.

– Fælles for alle syv spillere er, at de har været med til at bidrage på den ene eller anden måde til holdet. Vores omklædningsrum i FC Roskilde er utrolig godt, og det er spillere som de her syv, der også skal have den cadeau, for måden de har været på, siger sportschef Anders Theil og tilføjer.

– Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til alle for deres indsats i lyseblåt. Jeg ønsker dem alle det bedste i deres næste fodboldkapitel”.

For Oliver Lassens vedkommende bliver den manglende kontraktforlængelse i øvrigt ikke “bare” lig med, at hans sidste kamp for FC Roskilde er spillet. Det er i det hele taget hans sidste kamp som fodboldspiller.

Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil. Her lyder det således:

"Det her er ikke det nemmeste opslag at skrive.. Efter mere end 20 år med en fodbold på fødderne, græs på knæene og fede oplevelser, er det blevet tid til at stoppe. Støvlerne bliver lagt på hylden og jeg laver karrierestop. Jeg vil gerne takke ALLE dem, som har støttet/vejledt og været omkring mig i alle årene.

Tak til alle de fantastiske holdledere, frivillige, fans og alle dem som arbejder bag kulissen. Tak til tidligere holdkammerater, trænere og ledere. Jeg er glad for hvad fodbold har bragt mig af læring og oplevelser. Tak.“