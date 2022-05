Hverken Team eller Zoom eller andre apps var der brug for, da Foa Roskilde fra morgenstunden markerede 1. maj. Det seneste par års virtuelle majarrangementer var erstattet af rundstykker og termokaffe i et halvkøligt telt – og det var alle særdeles tilfredse med, ikke mindst social- og ældreminister Astrid Krag (S), som lagde vejen forbi for at holde tale.