Erhvervsfolk fik et kig ind i energifremtiden

Når man holder erhvervstræf med den grønne omstilling som tema, er DTU på Risø ved Roskilde den helt rigtige ramme. Her bliver der hver eneste dag forsket i blandt andet udvikling af vindmøller med det formål at gøre dem mere effektive. Smarte energisystemer, der kan håndtere en energiforsyning, der er bygger omkring sol og vind er et andet vigtigt forskningsområde på Risø.

Anders Søndergaard Larsen, medlemsdirektør i DI lagde ud med at fastslå, at “ingen kan lukke øjnene for den grønne omstilling.”

– Fra alle steder stilles der krav om, at vi skal kunne dokumentere vore egne og vore underleverandørers aftryk på klimaet. Men det er langt fra det eneste. De mennesker, vi gerne vil ansætte i vores virksomheder, stiller også grønne krav. De ønsker nemlig ikke at arbejde i en “sort” virksomhed, slog Anders Søndergaard Larsen fast.

Og virksomhederne gør klogt i at lytte til kravene fra potentielle ansatte. Allerede nu er der mangel på arbejdskraft, og det bliver kun værre, når den grønne omstilling i løbet af kort tid virkelig tager fart.

To bud fra det virkelige liv

Programmet på erhvervstræffet omfattede også et par bud på, hvordan den grønne omstilling konkret kan gribes an. Bæredygtighedsansvarlig Kamilla Kuld fra entreprenørvirksomheden Nordkysten A/S og administrerende direktør Daniel Rasmussen fra ventilationsvirksomheden JVR A/S kom hver med nogle eksempler på, hvordan de griber den grønne omstilling an.

Hos Nordkysten gør man meget ud af at udskifte grej, der kører på benzin med grej, der i stedet kan køre på strøm, og det kan faktisk lade sig gøre med godt 90 procent af grejet. Hos JVR er man kommet langt med energieffektiviseringer i det udstyr, der stilles op ude hos kunderne.

Et kig ind i fremtiden

Professor Jacob Østergaard gav afslutningsvis deltagerne i erhvervstræffet et kig ind i den energifremtid, der venter os.

Der er meget fokus på vindmøllevinger i den forskning, der bedrives i vindtunnellen på Risø. Her ses professor Christian Bach med en af de vindmøllevinger, der bliver testet tunnelen.

Professoren slog med det samme fast, at der venter os en kæmpe stor omvæltning. Først og fremmest handler det om, at vi skal elektrificere.

– Og vi skal så vidt muligt bruge strømmen direkte, da det er det langt mest energieffektive, fordi tabet af energi her er mindst. Hvis du lader en elbil op, udnytter du 77 procent af energien. Hvis du derimod bruger strøm til at lave brint fra vand for at bruge brinten i en brintbil, udnytter du kun 30 procent af energien, fordi energitabet gennem processerne er ganske stort, forklarede professor Jacob Østergaard.

For de særligt interesserede, som havde meldt sig til en rundvisning efter selve erhvervstræffet blev der blandt andet mulighed for at få et kig indenfor i vindtunnelen på Risø. Her var det professor Christian Bach, der bød indenfor.

Her bliver der testet vindmøllevinger. Blandt andet bliver sliddet på vingerne undersøgt i tunnelen, hvor vindhastighederne kan komme op på 400 km. i timen. Et andet vigtigt element er forskning i støjen fra vindmøllevinger. Vindtunnelen på Risø er blandt de største universitetsejede vindtunneler i verden.