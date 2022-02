Erhvervslivet vejer godt til

Del via email

Vejvisere trykt på papir er ikke et helt uddødt fænomen, da Erhvervsforum Roskilde for anden gang har udgivet Virksomhedsguiden på tryk og internet. 2022-udgaven er en vægtig sag i papirudgaven, der vejer lidt mere end 800 gram. Næsten 400 virksomheder er repræsenteret i den, hvad er er knap 100 flere end i 2021 versionen. Erhvervsforum Roskilde har fået trykt 2.500 eksemplarer af guiden. Oplysningerne i guiden findes samtidig i en digital udgave på erhvervsforum.biz. Her bliver indholdet løbende opdateret.