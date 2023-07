En tur til Brugsen med Syd for banen

Del via email

Syd for Banen indbyder onsdag 5. juli til en anderledes indkøbstur til Brugsen, hvor det ikke er varer men viden der kommer i indkøbstasken.

Turen begynder klokken 10 på hjørnet af Eriksvej og Knudsvej. I den grå bygning lå tidligere Kamstrupstiens Brugsforening. Herfra vil Svend Erik Christensen lede en byvandring fra brugs til brugs, hvor historien om de lokale brugsforeninger bliver fortalt. Byvandringen er på to kilometer og går igennem byområder af forskellig karakter, fra socialt boligbyggeri til store villaer, industriejendomme og sygehuset. Turen ender på Københavnsvej foran bygningen, hvor Hedegaardene og Omegns Brugsforening lå, i den tidligere Sct. Jørgensbjerg sognekommune.

Da jernbanen mellem København og Roskilde blev åbnet i 1847, voksede der hurtigt to bebyggelser frem syd for banen. Frederiksberg med smalle lokalgader og små forretninger langs Knudsvej og Svendsvej, og husene langs Københavnsvej, udfaldsvejen øst for Røde Port.

Begge steder blev lokale brugsforeninger en del af gadebilledet og forretningslivet, oprettet af arbejder- og landbefolkningen som ønskede at forbrugerne skulle bestemme over varesortimentet og overskuddet.

Byvandringen er arrangeret af den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’. Den er gratis og man skal ikke tilmelde sig.

Bygningen på hjørnet af Eriksvej og Knudsvej var oprindelig Kamstrupstiens Brugsforening. Tidligere hed Eriksvej Kamstrupstien. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

I Kamstrupstiens Brugsforening blev man ekspederet ved disken.

Hedegaardene og Omegns Brugsforening lå på Københavnsvej i mange år, inden den flyttede til Klosterengen.