Debat: Videncenter for seniorer – flere hænder på arbejdsmarkedet

Frank R. Taarup

Køge

Medlem af Senior Erhverv Sjælland Øst

Greve-Solrød-Køge-Roskilde-Stevns

I den netop indgåede finanslovs aftale for 2023 finder vi glædeligt et afsnit om indførelse af et 'Videncenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet', et ønske som flere senior organisationer har haft i mange år. Bl. a har Senior Erhverv Danmark foreslået en 'Tænketank for den anden halvdel af arbejdslivet', DJØF deres 'Bedst over 80', og også ÆldreSagen og andre har været fremme med forslag.

Men nu sker der altså noget. Forslaget lægger op til at bevilge 2 mio. kroner i 2023, 10 mio. i 2024, og 15 mio. i hvert af årene 2025-26. Den konkrete udformning af videncentret og dets opgaver skal nærmere forhandles senere, og i den sammenhæng kan man jo kun håbe på at der vælges en demokratisk opbygning, hvor relevante parter, som f.eks. de ovenfor nævnte organisationer, bliver repræsenteret sammen med DA, fagbevægelsen og andre. Måske kunne man endda inddrage nogle af de borgere der har fingeren tættest på pulsen, nemlig seniorerne selv. Det ville være et frisk pust til den type arbejdsgrupper, og seniorer kan helt sikkert bidrage med vigtige indsigter om emnet.

Som det klart anføres i Finansloven udgør seniorerne en vigtig ressource, som kan bidrage til at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet. Lad os ønske held og lykke til projektet.