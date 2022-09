Del via email

Lars Kruse – Nye Borgerlige – har i avisen onsdag 7. september et indlæg, der starter med overskriften ”Blodrøde banditter”. Ud over overskriften og gentagelse i teksten må man kalde resten af indlægget rimeligt seriøst om man så er enig eller ej. Den formulering svarer efter min opfattelse til at man hver gang man er uenig med højrefløjen, trækker nazikortet.