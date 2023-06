Kollegaernes smukke ord: Danske politikere reagerer på Mette Gjerskovs død

I dansk politik er uenighederne hyppige, og ofte går bølgerne højt.

Men siden i går eftermiddags, da nyheden om Mette Gjerskovs alt for tidlige død landede i medierne, har de fleste danske politikeres opslag på sociale medier været præget af enighed om, at den tidligere minister og inkarnerede socialdemokrat vil blive savnet – både af partifæller og af modstandere.

Tak og tanker

En af de første, der offentligt reagerede på Mette Gjerskovs død, var statsminister Mette Frederiksen. I et opslag på Instagram deler hun et billede af den afdøde politiker og skriver:

»Jeg vil savne hende. Hendes store hjerte. Hendes høje latter og dybe stemme. Hendes internationale udsyn og hendes glødende engagement«.

Samtidigt takker hun Mette Gjerskov på vegne af hele socialdemokratiet og sender tanker til Mette Gjerskovs familie, venner og pårørende.

I opslagets kommentarfelt deler flere hundrede af Mette Frederiksens følgere deres tanker om dødsfaldet – herunder også formand for SF, Pia Olsen Dyhr, der skriver: »Det er så trist«, ligesom hun også deler et opslag på Twitter, hvor hun skriver, at Mette Gjerskov var »en principfast folketingskollega, med varme, skarphed og en gavmild latter«.

Også på Twitter deler miljøminister og socialdemokratisk partifælle til Mette Gjerskov, Magnus Heunicke, sin sorg over kollegaens død. Han skriver, at han har været stolt over at arbejde sammen med Mette, og hylder hendes »udsyn, ordentlighed og solidaritet«.

Med- og modspillere

Det er ikke kun socialdemokratiske partifæller, der begræder Mette Gjerskovs død. Blandt andre har også formand for DF, Morten Messerschmidt, været til tasterne for at udtrykke sin sorg:

»Hun var en hårdtarbejdende og ærlig – til tider kompromisløs, men altid en god kollega«, skriver Morten Messerschmidt på Twitter og tilføjer, at Mette Gjerskov vil blive savnet af både med- og modspillere.

Også ordfører for Enhedslisten, Mai Villadsen, skriver på Twitter, at det er »uendeligt trist, at Mette Gjerskov er død«. Mai Villadsen, der har arbejdet sammen med Mette Gjerskov, da de begge var miljøordførere for hver deres parti, skriver, at hun husker Mette Gjerskov som utrolig rar og varm og med en smittende humor.

Tidligere folketingsmedlem og minister, Margrethe Vestager, skriver, at hun allerede savner Mette Gjerskov. I et tweet skriver hun:

»Verden var bedre med Mette«.

Gode minder

Mange politikere vil altså savne Mette Gjerskov, men det fremgår tydeligt, at særligt socialdemokraterne har mistet en person, som mange har haft et særligt bånd til.

Flere beretter nemlig om gode minder med kvinden, der var medlem af Socialdemokratiet i mere end 20 år. Det gælder for eksempel medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht, der ligesom Mette Gjerskov er tidligere minister. På Twitter skriver han:

»Mette var generøs med sin viden og jeg oplevede blandt andet, hvordan hun tog mig med til forhandlinger da jeg endnu var helt nyvalgt folketingsmedlem. Hun gav gerne sin erfaring videre.«

Forhenværende medlem af Folketinget, Yildiz Akdogan, deler på Twitter et billede sammen med Mette Gjerskov, hvor de to sidder sammen i en flyvemaskine. Hun skriver:

»Jeg vil altid huske dig som den seje smilende kvinde – selv i de mest kritiske tider, ligesom på billedet, hvor vi var på vej til FN’s kvindekommission, og du dagen efter måtte rejse hjem for at genvinde din kreds. Du gjorde en forskel, Mette.«.

Også næstformand i Socialdemokratiet, Mogens Jensen, udtrykker sin sorg på Twitter. Han skriver, at han altid vil huske Mette Gjerskovs »smittende begejstring og kæmpe indsats for folkestyret«. Som mange andre afslutter han sit tweet med:

»Æret være Mettes minde«.