To containere fyldt med forskellige cykler er ankommet til Rabalderstræde 34 ved Hal 12 i Musicon. Meningen er, at de 30 specialcykler skal udlånes til borgerne fra januar næste år. Der bliver frit valg mellem ladcykel, foldecykel, elcykel og andre cykler. Der bliver også mulighed for at låne anhænger, barnesæde og andet.