En campingvogn udbrændte fuldstændig i aftes. Der var nærmest intet tilbage af den, da brandvæsnet først fandt frem til den på DSB’s arealer i Viby. Branden blev meldt omkring klokken 20.15 og flammerne åd den hurtigt. Campingvognen stod et sted hvor branden ikke gav bekymring for, at noget omkringliggende også kunne ryge med i branden. Der er næppe tvivl om, at branden er påsat.